Senador Bittar descarta união com esquerda, mas elogia Jorge Viana: ‘Ele tem lado, abraçou o Lula mesmo preso’

“Eu respeito o Jorge Viana porque ele é Lula, ele tem posição. O Lula preso e ele lá: abraçando o Lula. Eu respeito quem tem lado, respeito meus adversários”. A frase foi dita pelo senador Marcio Bittar (União Brasil-AC), durante sua participação na Câmara Municipal de Rio Branco.

Bittar disse ainda que a chance de se aliar com a esquerda é zero. “Eu não tenho condições. Fui comunista, na adolescência e juventude; morei na União Soviética, estudando. Então eu sei do que se trata [a esquerda] e somos como água e óleo, que não se misturam”.