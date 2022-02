‘Taxa do príncipe’: o que é o laudêmio, ‘imposto’ em Petrópolis que vai para herdeiros da família real

Laudêmio. A palavra que tem movimentado as redes sociais nos últimos dias guarda uma relação histórica com Petrópolis, cidade na Região Serrana do Rio de Janeiro atingida por um temporal que resultou em tragédia na última terça-feira (15). Até o início da tarde de domingo (20), morreram na tragédia 152 pessoas, e outras 154 eram consideradas desaparecidas.