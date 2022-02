TSE envia documento de 700 páginas sobre eleições às Forças Armadas

Em dezembro, o general Heber Garcia Portella, representante dos militares na Comissão de Transparência Eleitoral, fez dezenas de questionamentos técnicos ao tribunal.

As perguntas se tornaram o novo cavalo de batalha do bolsonarismo na questão do voto impresso. Jair Bolsonaro relembrou o assunto em sua live semanal e disse que a questão era monitorada pelo ministro da Defesa, Walter Braga Netto, possível candidato a vice-presidente na chapa do presidente.

No sábado (12/2), Bolsonaro afirmou que as urnas eletrônicas não são da confiança de todos.

Desacreditar as urnas eletrônicas utilizadas nas votações é uma das estratégias bolsonaristas para as eleições deste ano. No ano passado, a Câmara chegou a votar uma proposta de emenda à Constituição que determinava a impressão de “cédulas físicas conferíveis pelo eleitor”. O tema, contudo, foi rejeitado.