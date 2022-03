Urgente: pai e filho desaparecem após barco naufragar no Rio Iaco, em Sena Madureira

Na tarde desta segunda-feira (28), o naufrágio de uma embarcação no Rio Iaco deixou um saldo extremamente negativo. Segundo informações, dois moradores estão desaparecidos, dentre os quais uma criança.

De acordo com o apurado, o ribeirinho Francisco da Rocha Bezerra, conhecido popularmente como “Cabrito”, conduzia uma embarcação na companhia da esposa e de dois filhos quando o barco alagou. O filho mais velho do casal e a mulher conseguiram sair pra margem do rio. Já Francisco e a criança desapareceram nas águas e até agora não foram localizados.

O Corpo de Bombeiros de Sena Madureira já tomou conhecimento da tragédia e amanhã de manhã deslocará seus mergulhadores para iniciar as buscas.

O naufrágio foi registrado na altura do Seringal São Sebastião que fica acima da comunidade Recife, distante várias horas do porto de Sena Madureira.