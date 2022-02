Vereador de Rio Branco, Emerson Jarude começa pré-campanha para o Governo pelo Alto Acre

Carona

O vereador de Rio Branco, Emerson Jarude (MDB), está levando a sério sua pré-candidatura ao Governo do Acre. Nas redes sociais, o vereador divulgou um card com um mapa das suas andanças pelos próximos dias. Jarude vai passar por Epitaciolândia, Xapuri, Brasileia e Assis Brasil.

Votos

Mesmo que a candidatura ao Governo não prospere, o movimento de Jarude não vai ser em vão. As visitas podem gerar votos para qualquer outro cargo que ele resolva disputar.

Mega federação

Os dirigentes do União Brasil, PSDB e MDB iniciaram na terça-feira (15) às tratativas para a formação de uma eventual federação partidária entre as três siglas. De acordo com os presidentes nacionais das legendas, Bruno Araújo (PSDB), Luciano Bivar, (União Brasil), e Baleia Rossi, (MDB), as negociações devem ser estendidas até março.

Sem alteração

Se essa mega federação sair mesmo do papel, pouco altera o cenário político eleitoral Acre. Os três partidos fazem parte da base de Gladson Cameli (PP) e devem marchar com o governador pela reeleição. O único empecilho pode ser o MDB, já que vem ensaiando a pré-candidatura ao Governo do vereador Emerson Jarude.

HQ do Lula

O PT lançou ontem uma HQ – história em quadrinhos – sobre a história de Lula e da Operação Lava Jato. Com o título “Lula – Da perseguição à esperança renovada”, o HQ está disponível para download no site do PT nacional.

Cidadania

O Cidadania é mais um partido que vem tentando viabilizar uma federação partidária para disputar as eleições deste ano. Ontem, a direção nacional do partido aprovou que o partido se federe, mas não definiu com quem. O partido é cobiçado por três legendas: PSDB, Podemos e PDT. A discussão vai ser retomada neste sábado (19), mas só deve ser definida em março.

União pela vacina

A prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem (PT), e a vice-prefeita de Xapuri, Maria Auxiliadora de Sales (PSB), se vacinaram contra a Covid-19 no início desta semana e o registro foi para as redes sociais de Hassem, que é também vice-presidente da Amac. Um importante incentivo para que a população do Alto Acre faça a busca pela imunização completa. A boa política se faz com bons exemplos.

Dois coelhos

Em Brasília, onde participou de uma força tarefa junto com outros parlamentares acreanos para conseguir recursos para recuperar a BR-364, o deputado Jenilson Leite (PSB) aproveitou a oportunidade para visitar a direção nacional do seu partido e tentar desatar os nós políticos que ainda restam para as eleições deste ano. Matou dois coelhos com uma cajadada só.

Chance de ouro

Estar em Brasília é sempre uma boa oportunidade para se relacionar e buscar construir uma boa candidatura. É lá onde se garantem os recursos para tocar uma campanha, sobretudo majoritária, e também onde se constroem as alianças “por cima”, com as direções nacional. O deputado não poderia deixar de aproveitar a estadia na Capital Federal pra prospectar apoios -financeiros e políticos – para sua campanha, era uma chance de ouro.

Pré-candidatos

Além de encontrar o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, Jenilson também se reuniu com outros pré-candidatos majoritários da sigla. “Me encontrei também com Berto Albuquerque, pré-candidato do PSB ao Governo do Rio Grande do Sul, Marcelo Freixo, pré-candidato no Rio de Janeiro e Márcio França, pré-candidato do nosso partido em São Paulo”, escreveu.