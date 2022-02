Vídeo: abalado, fotógrafo e influencer registra B.O no AC: “Preciso levar o sustento para minha mãezinha e meu filho”

Siga meu Instagram e veja tudo: @douglasricher.

Um dos fotógrafos mais conhecidos do Acre, Daniel Cruz foi surpreendido com o roubo da sua conta pessoal no Instagram essa semana.

Daniel mantém seu seguidores atualizado com seu trabalho e muito entretenimento, onde realiza vídeos e diversos materiais divulgando empresários do Estado e Brasil.

Em vídeo, o fotógrafo e influência desabafou sobre o roubo após registrar um boletim de ocorrência na Defla.

Em contato com o ContilNet, Daniel confirmou o rackeamento da sua antiga conta que tem mais de 70 mil seguidores: “Tô acabado! Já registrei boletim, fiz de tudo e o Instagram não volta com a minha conta. Vou aguardar!”, comentou em conversa com este colunista.

Daniel Cruz está utilizando uma novo perfil no Instagram. Siga o novo perfil: @danielcruzreserva