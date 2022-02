Vídeo: criminosos invadem clínica médica na Capital, rendem funcionários e fogem de bicileta

Dois criminosos ainda não identificados invadiram uma clínica de saúde de propriedade do ex-deputado Raimundinho da Saúde, renderam os funcionários e clientes e fizeram o limpa no caixa da empresa na manhã desta quarta-feira (9), na Avenida Sobral, no bairro da Pista, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segunda informações de testemunhas, os criminosos estavam sentados se passando por clientes da clínica como se estivessem aguardando atendimento, quando de forma inesperada se levantam e um deles, de posse de uma pistola, anunciou o assalto.

As funcionárias que estavam no balcão pediram calma e se ajoelharam implorando pela vida, enquanto a dupla fazia um arrastão no local, roubando o dinheiro do caixa, celulares e bolsas dos clientes. No final do arrastão, os bandidos colocaram tudo dentro de uma bolsa e fugiram do local em duas bicicletas. Toda a ação durou cerca de 2 minutos.

Após o assalto, umas das funcionárias passou mal e teve que ser atendida por uma equipe médica na clínica.

Policiais Miliares do 1° Batalhão foram acionados e foram até a unidade de saúde colher informações e imagens do circuito interno de segurança do assalto, e realizaram ronda na região, mas ninguém foi encontrado.

O caso foi registrado na Delegacia da Polícia Civil, onde o caso será investigado a partir de agora.

Veja vídeo da ação dos criminosos: