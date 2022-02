Zoeira com talco acaba em quebra-pau entre famosos no Programa Ratinho

O Programa do Ratinho, no SBT, é conhecido pelos “barracos” e discussões, exibidas ao vivo, entre os anônimos que participam de quadros da atração. Por trás das câmeras, o clima também anda quente entre os convidados famosos. Nesta quinta-feira (24/2), uma das celebridades que integram o elenco fixo do apresentador revelou à Sônia Abrão um quebra-pau nos bastidores.

Em depoimento gravado, o cantor Ovelha contou que brigou com Sergio Mallandro e que os dois quase chegaram a se agredir fisicamente no camarim, após a gravação do Programa do Ratinho. Segundo o artista, a confusão começou por causa de uma brincadeira de mal gosto do humorista.

“Sergio Mallandro começou o programa com um talco na mão e começou a jogar na cabeça de todo mundo, aí ele veio fazer no meu, e meu cabelo é muito grande, falei para ele não jogar e ele disse que ia fazer e acabou”, iniciou Ovelha.

O músico disse que Ratinho tentou acalmar os ânimos, mas não deu certo: “Quando terminou o programa, fomos para o camarim, eu fui falar e ele disse: ‘É assim que vai ser, glu, glu, ié, ié, eu vou sacanear todo mundo, aí eu parti para cima do cara, e falei ‘tu vai levar porrada’, ele disse que luta jiu-jitsu e eu disse que eu fiz boxe”, continuou.

Apesar do desentendimento, Ovelha garante que fez as pazes com o colega de palco. “Briga vai, briga vem, a gente percebeu que não ia levar a nada, a gente se abraçou no final e se beijou. Vimos o quanto nós somos bobos”, finalizou o cantor, garantindo que ele e Sergio Mallandro são amigos há muitos anos.