Açougueiro é executado com 8 tiros em via pública em Rio Branco

O açougueiro Donald Arthur Cerdeira da Silva, de 18 anos, foi morto a tiros na tarde deste domingo (27), na Rua da Sanacre, no bairro Santa Inês, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o jovem estava andando de bicicleta, quando foi surpreendido por quatro criminosos que estavam em um carro. Os bandidos começaram a atirar na vítima, que foi atingida com oito tiros. Os disparos atingiram a cabeça, peito, perna, braço do jovem. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas quando ao local só pode atestar a morte do açougueiro.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e colheu informações para tentar procurar pelos autores do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia e o corpo de Donald foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos.

Segundo a polícia, a motivação do crime seria a guerra entre facções criminosas. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).