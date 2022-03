Alfinetada de Neri em Rosana, greve da Saúde, situação dos rios no AC e mais: a quarta-feira no ContilNet

Chegou o momento de ficar mais informado nesta quarta-feira (23) com os destaques que o ContilNet separou para você. Para ficar informado durante o dia todo, faça parte de um dos nossos grupos de notícias no WhatsApp, apertando aqui.

Empresa no AC é condenada por atrasar salários, humilhar funcionário e deixar de recolher FGTS

A empresa de telemarketing Liq Corp, com sede em Rio Branco, foi condenada pela Justiça do Trabalho a indenizar um ex-funcionário por atraso de salários e por não ter, durante o tempo de contrato, recolhido o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) de forma regular e por danos morais ao humilhar funcionários com uso de palavras de baixo calão. Saiba mais.

Neri alfineta Rosana: “Não preciso de holofotes e nem elogios. Respeito está de bom tamanho”

Em nota publicada em suas redes sociais, a secretária de Estado de Educação, Socorro Neri, explicou o motivo do adiamento da reunião com os sindicatos e o Conselho Estadual do Fundeb, marcado para a tarde de terça-feira, 22. Saiba mais.

Cinco rios principais do AC já transbordaram e desabrigam inúmeras famílias; vídeos e fotos

A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Rio Branco informou que o rio Acre está a poucos centímetros da cota de alerta, de acordo com a última medição, realizada nesta quarta-feira (23). Saiba mais.

Mesmo com aprovação de auxílios, servidores da Saúde mantêm greve no Acre

Foram aprovadas nesta quarta-feira (23), na Assembleia Legislativa do Acre, os auxílios em prol dos servidores públicos da Saúde. Por unanimidade, os projetos de lei que criam o Auxílio Saúde de R$ 400 e a Etapa Alimentação de R$ 500 foram aprovados pelos deputados estaduais após um grande acordo de união entre base e oposição […] Apesar de os dois pontos terem sido acordados pelos próprios servidores, a greve que teve início dia 8 de março continua. Saiba mais.

Assessor do Governo relata pane em viagem para o interior do AC: ‘Tivemos de retornar por segurança’

O assessor de comunicação do governo do Acre, Resley Saab, fez uma publicação nas redes sociais nesta quarta-feira (23) relatando um susto que tomou em um voo rumo ao município de Tarauacá, no interior do Acre. Na postagem, o jornalista explicou que uma instabilidade na pressão de admissão de ar/combustível do motor direto da aeronave de onde estava, fez com que os pilotos do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) retornassem com o voo para Rio Branco. Saiba mais.

Sesacre notifica 23 novos casos de Covid-19 nesta quarta; não há óbitos registrados

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registrou 26 casos de infecção por coronavírus nesta quarta-feira, 23 de março. O número de infectados subiu para 123.737 em todo o estado. Saiba mais.