Ana Maria Braga surta com repórter e expulsa do lado, após sair no tapa em estúdio: “Não chegue perto”

Ana Maria Braga precisou se afastar do trabalho algumas vezes ao longo dos últimos dois anos, principalmente por fazer parte do grupo de risco do coronavírus. Em fevereiro, o loira se mostrou preocupada durante uma edição do “Mais Você”, da TV Globo, e pediu para uma repórter sair de perto dela.

A apresentadora se divertiu durante o quadro “Feed da Ana” e protagonizou momentos para lá de icônicos. No dia 11, a famosa fez várias brincadeiras, mas alertou a parceria Ju Massaoka, que apresenta tudo o que é tendência nas redes sociais, para que a assistente não chegasse perto dela.

Ana Maria Braga estava atrasada para entregar o programa para Fátima Bernardes e pediu que Ju ficasse distante, já que teve contato com uma pessoa que positivou para a Covid-19 dias antes. Apesar do teste na Globo ter dado negativo, a veterano achou melhor não arriscar em passar algo para a colega.

“Estão me avisando que acabou o tempo, a gente tem que dizer tchau. Não chegue perto de mim… Eu vou fazer o exame”, disparou a apresentadora, receosa com o que poderia acontecer com sua saúde e de outras pessoas no estúdio.

Dias antes, a veterana já havia se tornado assunto por sair no tapa durante uma brincadeira com a colega.

