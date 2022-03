Ana Paula Siebert, esposa de Roberto Justus, após anúncio de separação explodir, confirma desfecho

Nesta terça-feira (08), a esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert comentou sobre uma suposta crise no casamento que estaria sofrendo.

Sendo assim, ao abrir a caixinha de perguntas no Instagram, ela salientou que não há nenhuma crise no relacionamento.

Dessa forma, explicou a loira negando que eles passaram algumas datas comemorativas afastados: “Primeira resposta: não. Segunda resposta: passamos o Carnaval juntos, com a minha família”. Ana Paula é mãe de Vicky, de dois anos de idade.

Vale destacar que não é a primeira vez que uma internauta tenta descobrir se está havendo alguma “treta” na família de Justus. Há alguns dias, Fabiana Justus foi questionada se havia alguma desavença entre ela e Ana Paula Siebert. “Parem de especular coisas que não procedem”, disparou.

Segundo Fabiana, o afastamento é apenas físico, pois elas estão em países diferentes. “Ela está bem distante. Lá em Miami”, comentou uma seguidora. “Vocês não têm visto ela porque ela ficou essa temporada de uns dois ou três meses lá em Miami com a Vicky! Está aproveitando enquanto Vicky ainda não tem escola. Nada, além disso”, respondeu.

Ana Paula Siebert e Roberto Justus (Foto: Reprodução)

Além disso, a esposa de Roberto Justus foi massacrada na web no final do ano passado ao contar que a herdeira dorme todos os dias com a babá. “Qual o problema?”, disse ela depois de receber inúmeras criticas.

ANA PAULA SIEBERT FALA SOBRE FILHA DORMIR SEMPRE COM BABÁ

“Quem dessas pessoas mora aqui comigo para saber o que eu faço ou deixo de fazer? Se tem uma coisa que eu amo e faço com paixão é ser mãe, é curtir minha filha, é ver ela crescendo… Qual mãe nunca acordou depois de uma noite com as crianças e disse que estava cansada? Vamos respeitar mais a maternidade de cada um! Mulheres deveriam ter vergonha de criticar tanto outras mulheres”, disparou Ana Paula, continuou.

Dessa forma, completou a loira: “Um mundo de mães perfeitas e juízes de plantão, que não te conhecem mas tem ‘propriedade’ para falar da sua vida como se fossem seus parentes…As escolhas de uma mãe devem ser respeitadas, alguém que xinga e ofende injustamente uma mãe, fala mais de si mesmo do que do outro!”.