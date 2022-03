Andréa de Nóbrega, ex de Carlos Alberto, tem doença mortal exposta e público fica com o coração partido

A ex-esposa do apresentador e humorista do SBT, Carlos Alberto de Nóbrega, Andréa Nóbrega deu uma notícia que deixou seus fãs preocupados. Em resumo, a socialite contraiu Covid-19. Dessa forma, vale deixar claro que a doença já matou mais de 643 mil brasileiros, inclusive, os famosos Paulo Gustavo e Nicette Bruno.

Portanto, no momento em que Andréa Nóbrega anunciou que estava com o vírus, os fãs ficaram extremamente preocupados. Todavia, felizmente, no intuito de tranquilizar as pessoas que se preocupam com ela, a ex do apresentador Carlo Alberto relatou que teve apenas sintomas leves.

“Já estou aqui em baixo, boa tarde. Já sai do cativeiro, já fiz o teste e deu negativo, eu, minha mãe, Jerusa, todo mundo aqui em casa. Agora é vida que segue, sair e usar máscara sempre e vida que segue”.

Sendo assim, vale recordar que, Andréa Nóbrega, de 53 anos, teve um casamento com Carlos Alberto por 20 anos. A união do casal do casal rendeu gêmeos aos ex-pombinhos que ficaram juntos entre idas e vindas.