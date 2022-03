Após eliminação, jogador do Botafogo manda mensagem a Anitta

A cantora publicou no Twitter que não conseguiu assistir ao Fantástico e à edição de domingo do Big Brother Brasil 22. “Nem conseguiu ver o assalto no Fantástico então, né?”, respondeu o jovem meia do time da estrela solitária. Anitta é declaradamente torcedora do Botafogo.

O Botafogo venceu o Fluminense por 2 x 1, mas acabou eliminado devido à vantagem do Tricolor pela melhor campanha na primeira fase. O jogo ficou marcado por uma polêmica de arbitragem no fim do duelo. O árbitro Paulo Renato da Silva Coelho expulsou o atacante Fred após o gol do Fluminense já nos acréscimos e encerrou o confronto antes da falta ser cobrada, para revolta dos botafoguenses.

O Fluminense enfrenta o Flamengo na decisão do Campeonato Carioca.