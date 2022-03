Após morte de bebê, Anvisa determina recolhimento de cinco marcas de fórmulas infantis no Brasil

A Anvisa publicou uma medida preventiva, em 3 de março, proibindo a importação, a comercialização, a distribuição, a propaganda e o uso das fórmulas infantis em pó das marcas Human Milk Fortifier, Similac PM 60/40, Similac, Alimentum e EleCare, da Abbott Nutrition. Ao mesmo tempo, a agência abriu um processo investigativo junto à importadora Abbott Laboratórios do Brasil Ltda., de forma a identificar os lotes específicos dos produtos que foram comercializados pela empresa em território nacional.

Em nota a GZH , a Abbott afirmou que as marcas impactadas pelo recolhimento não são comercializadas pela empresa no Brasil e que “nenhum produto nutricional da Abbott vendido” no país foi afetado pela medida. (Abaixo, leia a nota na íntegra)

“Apesar de o alerta internacional ter indicado que houve distribuição do produto Similac para o Brasil, a representante da Abbott Nutrition no Brasil informa que não houve importação dos produtos que estão sendo recolhidos. A agência está em contato com a Rede Infosan [que emitiu o alerta internacional] para esclarecimento das divergências de informações”, diz comunicado da Anvisa.

Como identificar os lotes?

Os lotes com suspeita de contaminação que estão sendo recolhidos no Brasil podem ser identificados pelos dígitos na parte inferior da embalagem. De acordo com orientações da Anvisa, as numerações do lote começam com os dois primeiros dígitos entre 22 e 37, contendo K8, SH ou Z2, e com data de validade para 1º de abril de 2022 ou data posterior.

No caso de fórmulas com os dígitos acima, a recomendação da agência sanitária é que o produto não seja consumido e que a Abbott seja contatada para a devolução do produto pelo telefone 08008912690 ou pelo e-mail [email protected]

O que é fórmula infantil?