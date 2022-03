Após polêmica gay, Kevinho põe fim em relacionamento e ex detona o que descobriu: “Feitos de carne e osso”

Nos últimos tempos, MC Kevinho ficou entre os assuntos mais falados nas redes sociais e o assunto ganhou mais força após o cantor anunciar o término do namoro com Gabriela Versiani, com quem já estava junto há mais de 2 anos.

Nos Stories do Instagram, Kevinho postou uma foto ao lado da moça e escreveu um textão na legendo, pegando os fãs de surpresa por acreditarem que tudo ia bem entre o casal.

“Em respeito a todos os fãs do casal e a todo esse tempo que vivi ao lado da Gabriela, venho anunciar o fim do nosso relacionamento. Vivemos momentos incríveis que jamais esquecerei ao longo desses mais de 2 anos juntos. Nosso ciclo chega ao fim, porém o respeito e o carinho por ela vai ser eterno em meu coração!”, publicou Kevinho.

Kevinho demonstrou muito carinho por Gabriela: “Desejo tudo de melhor na vida dela hoje e sempre. Ela é uma mulher incrível e eu sou muito grato por tudo que vivemos! No futuro, quem sabe? Mas agora estamos em caminhos diferentes, mesmo que ainda moremos no coração um do outro. Amo você”, finalizou.

Gabriela Versiani também se manifestou sobre o rompimento e expôs o que descobriu sobre o relacionamento com Kevinho: “Não é porque não dá mais certo que não deu certo. Deu muito certo, foi muito lindo tudo o que a gente viveu, eu sou muito, muito grata pela nossa história, por tudo mesmo.”, iniciou.

“Lembrem que somos feitos de carne e osso e muito sentimento. Não tem sido fácil esses últimos meses, não vai ser fácil agora, mas confio muito nos planos de Deus e é isso”, pontuou a ex-namorada de Kevinho.

Escândalo Gay

Após cantarem juntos, de acordo com o perfil Galo Intruso no Instagram, Zé Felipe e Kevinho se encontraram. Os dois teriam ido para um lugar mais reservado: “Ah se eu contar que o after dessa festa da Virgínia deu o que falar! Ainda mais esses dois que tem uma amizade bem intensa”, disse o Instagram de fofocas.

“O after mesmo foi depois do show, antes de todo mundo ir embora… O after entre quervinho e zerfilipe apenas um beijinho e uma m***** pra matar a saudade! E depois voltaram pra pista! Bem plenos né? Deu uma rapidinha”, disparou o perfil.