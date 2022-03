Artista acreano estreia podcast sobre cultura e variedades nas plataformas digitais

“Falar-Art Cultura e Variedades”. Este é o nome do novo podcast do artista acreano Tony Ferreira, que será transmitido a partir da próxima terça-feira (22), às 18 horas, no YouTube. O projeto, que promete abordar temas variados do cotidiano acreano, vem com o objetivo de mostrar a diversidade do estado e, mais especificamente, da cultura, a partir da perspectiva de convidados.

Segundo o apresentador do podcast, Tony Ferreira, que também é cantor, compositor, repórter e produtor cultural, ele sentiu a necessidade de criar um espaço onde artistas acreanos pudessem divulgar e falar sobre seus respectivos projetos.

“Tive a ideia de um programa assim bem antes de surgir o nome podcast, mas pela falta de condição de montar a estrutura, ficou somente na ideia. Agora surgiu uma oportunidade onde me convidaram a colocá-la em prática, então vamos levar a frente”, frisou.

Ele comentou ainda que assuntos como comércio, entretenimento, saúde, esporte, lazer e outros entrarão no rol de discussões do programa.

“Estamos com uma boa expectativa, até pela divulgação que terá, e pelos convidados de peso para estreia. A grande vantagem que ficará gravado no canal do podcast, para quem quiser assistir a qualquer hora”, comentou.

O primeiro episódio do podcast, por sua vez, contará com a participação do promotor de eventos Leôncio Castro e a produtora cultural Karla Martins. Para conferir, basta ficar sintonizado(a) no canal do Falar Art, que pode ser acessado clicando aqui.