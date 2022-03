BBB22: Clima entre Vyni e Eli esquenta, câmera tenta esconder, mas áudio vaza: “Enfiar no meu c*”

O clima entre Vyni e Eliezer está cada vez mais quente. No BBB22, os dois amigos andam trocando carícias e o público tem apostado em um possível romance.

Mas, o que tem mesmo dado o que falar é a troca de confidências entre os dois. Isso porque, no último sábado, 05 de março, os dois estavam na piscina quando uma conversa chamou a atenção dos telespectadores.

Enquanto a câmera estava focada em Jade andando pela área da piscina, foi possível ouvir uma conversa bem caliente entre Eliezer e Vyni.

No bate papo, os dois amigos falam sobre o uso de vibrador. Mas, Vyni aparece incentivando o amigo colorido a usar o adereço sexual no c*, o que deu o que falar.

Pra quem não está acompanhando, muitos dizem que Vyni é apaixonado por Eli, que vive um relacionamento fogoso com Natália e já teve um rolo com Maria, que foi expulsa do reality show.

No bate-papo, Vyni encoraja Eli a usar o vibrador na parte de trás e ensina o amigo a fazer o uso do adereço. “Você tá me desafiando a enfiar alguma coisa no meu c*. É isso?”, questionou Eliezer.

Vyni e Eli trocam carícias no BBB22

BBB22 (Foto: Divulgação)

Então, ele diz discreto: “Pode ser…”. Além disso, o nordestino incentiva o amigo: “Tem que ser macho mesmo, viu? Faça o teste”, disse ele.

Mas, Eliezer ficou sem entender. “Teste de que?”, perguntou. “Faz pra você ver se aguenta”, comentou Vyni, provocando Eli. “Como vou fazer o teste em mim?”, quis saber o affair de Natália.

“Não com o seu, obviamente. Com o de outra pessoa”, explicou Vyni. “Você tá falando pra eu enfiar no meu c* um vibrador?”, questionou Eli e Vyni disse que iria mostrar ao brother como fazer. Logo depois a câmera cortou. A conversa deu o que falar nas redes sociais e o público ficou em choque.