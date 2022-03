BBB22: Eliezer recusa sexo com Natália, sister se revolta e detona: “Só enchem o saco”

Aparentemente um dos caias do BBB22, Eliezer e Natália, estão passando por um momento delicado. Em suma, como de costume, no fim de toda festa eles vão para debaixo do edredom. No entanto, dessa vez foi diferente. O designer negou sexo com a modelo. Enquanto eles estavam trocando beijos no quarto Grunge, a sister se empolgou e pediu algo a mais.

Todavia, sem muitas enrolações, o rapaz foi bem direto ao negar o pedido da amada. “Não tem como”, disse Eliezer. “Tem, tem… ninguém vai ver”, rebateu Natália. Sendo assim, Nati não levou muito a sério e foi para dispensa pegar uma camisinha. Entretanto, assim que chegou o participante do BBB22, a parou. “Vamos dormir que a Lina já achou ruim”.

Dessa maneira, estressada, ela afirma que Lina não falou nada. Mas, Eliezer rebate, afirmando que sim. “Falou, falou… ela já acordou. A gente tem que respeitar os outros também”, disse.

BBB22: Natália sai brava

A participante do BBB22, Natália (Foto: Reprodução)

Por fim, Eliezer disse que iria dormir em outro quarto, para não causar mais desconfortos. Mas, Natália, do BBB22, saiu imediatamente e foi para sala. O designer, por sua vez, foi atrás e eles conseguiram conversar.

“O que aconteceu foi que, quando você estava tomando banho, a Lina perguntou se o quarto lollipop estaria livre, porque ela não queria ouvir nada. Depois, quando você levantou para ir na despensa, ela acordou de novo e olhou em volta do quarto”, completou.

Com isso, Natália, do BBB22, deu uma bronca nos jogadores. “Pessoal tá querendo implicar sem motivo mesmo. Se fosse eles, duvido que achariam ruim. A Lina dorme e entra em transe, ela gosta de encher o saco. É porque não é ela. Se fosse, não estaria nem aí. Mas eu entendo, tanto que vim para cá só para beber água e respirar. Amanhã sei que vou ficar muito nervosa. Ai, meu Deus, me dê muita paciência, pai!”, continuou a sister.