BBB22: Rafa Kalimann é detonada após entrevista com Laís

Eliminação

O nono paredão do BBB22, realizado nesta terça-feira (22/3), eliminou Laís do reality show. A médica foi a mais votada pelo público na disputa contra Douglas Silva e Eliezer.

Com 91,25% dos votos, a participante da Pipoca deixa a competição pelo prêmio de R$ 1,5 milhão do reality. Dentro do jogo, Laís fez parte dos integrantes do quarto Lollipop e, assim como todos os outros aliados, não conseguiu conquistar o público. A sister também teve muitas discussões dentro da casa com Arthur Aguiar e viveu um romance com Gustavo.