Boletim da FioCruz aponta Acre como o único estado com crescimento a longo prazo de casos de SRAG em crianças

Os dados do Boletim Infogripe, da Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz) apontam que diversos estados brasileiros, ao longo do mês de fevereiro, apresentaram elevação da incidência de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em crianças. Apesar do aumento dos casos, o Acre é o único estado que apresentou sinal de crescimento dos casos na tendência de longo prazo até a última semana de fevereiro.

O boletim, divulgado nesta sexta-feira (4), reúne dados laboratoriais preliminares que sugerem aumento nos casos associados ao Vírus Sincicial Respiratório (VSR) na faixa etária de 0 a 4 anos e interrupção de queda nos casos associados ao vírus Sars-CoV-2 (Covid-19) na faixa etária de 5 a 11 anos. Ainda que há um aumento nos casos, de acordo com o boletim, a curva, em âmbito nacional, mantém sinal de queda nas tendências de SRAG em adultos nas últimas semanas.

De acordo com o coordenador do InfoGripe, Marcelo Gomes, crianças que ainda não completaram o ciclo de vacinação contra Covid-19 correm risco relativamente mais alto, mesmo com a diminuição dos casos na população em geral.