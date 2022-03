Bolsonaro diz sofrer “perseguição implacável” por Alexandre de Moraes

Ao citar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, o presidente Jair Bolsonaro (PL) alegou, nesta segunda-feira (21/3), ser vítima de uma “perseguição implacável”.

“Sabemos da posição do Alexandre de Moraes. É claro, não é uma novidade que vou falar: é uma perseguição implacável para cima de mim. Tivemos momentos difíceis no ano passado, quando o TSE julgou a possibilidade da cassação da chapa Bolsonaro-Mourão por fake news. Acredite, eu até respondi processos no TSE por abuso do poder econômico. Deveria ter sido arquivado de ofício”, disse Bolsonaro, em entrevista à Jovem Pan News.

“Nós sabemos o que eles querem, o que alguns querem aqui no Brasil: eu fora do combate e, obviamente, Lula eleito”, acrescentou o mandatário.

Na sexta-feira (18/3), Moraes determinou o bloqueio do Telegram no país, após o aplicativo de mensagens ignorar uma série de decisões judiciais. A medida foi revogada no domingo (20/3). O app, que tem uma política fraca contra mensagens falsas, recebe apoio dos bolsonaristas.

Dono do Telegram admite “negligência” e pede desculpas ao STF

Durante a entrevista, Bolsonaro também afirmou que “dá para fazer eleições limpas” no país, desde que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) acolha as sugestões das Forças Armadas sobre as urnas eletrônicas.

