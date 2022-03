Caixa empresta dinheiro para pessoas com nome sujo; veja como pegar

A partir desta segunda-feira (28), a Caixa Econômica Federal vai emprestar dinheiro para pessoas físicas e microempreendedores individuais, incluindo aqueles que estão negativadas. Serão distribuídos créditos de R$ 1.000 e R$ 3.000 para ambos os grupos, respectivamente.

Com isso, o governo espera beneficiar 30 milhões de pessoas. Segundo o governo, os “empréstimos vão levar em conta a realidade social desses empreendedores e oferecer condições favoráveis, de acordo com a capacidade de pagamento”.

O dinheiro do empréstimo, no entanto, deve ser direcionado para três frentes: aumento do capital de giro, compra de insumos e investimentos em equipamentos e utensílios que favoreçam o aumento da produção.

Confira o que é necessário para fazer o empréstimo

Quem é pessoa física, pode pedir o empréstimo pelo aplicativo Caixa Tem. Para isso, é necessário baixar o app pelo celular e atualizar ou fazer um cadastro no banco. Em seguida, é necessário digitalizar o documento pessoal e informar a renda pessoal.

Já quem é MEI necessita solicitar o empréstimo nas agências bancárias da Caixa. Ao ir ao banco, é preciso apresentar documentos pessoais e da empresa além de ter mais de 12 meses de faturamento com o MEI. Segundo o governo, porém, em até dois meses, essa categoria poderá fazer o pedido pelo aplicativo.

Segundo a Caixa, o prazo de aprovação para a liberação do crédito é de dez dias após o pedido. O pagamento será feito em parcelas de até 24 meses, e os juros são de 1,95% ao mês para pessoas físicas e de 1,99% ao mês para as pessoas cadastradas como MEI.