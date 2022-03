Caixa libera financiamento de R$ 1 mil e filas quilométricas se formam em Rio Branco

O cruzamento da Avenida Getúlio Vargas com a Avenida Brasil, no Centro de Rio Branco, foi tomado por uma fila quilométrica na manhã desta segunda-feira (28).

Dezenas de pessoas decidiram procurar a agência da Caixa Econômica Federal para terem acesso ao empréstimo de até R$ 1 mil, com parcelamento de até 24 meses.

O microcrédito disponível para pessoas físicas (mesmo com nome sujo), jurídicas e MEIs já pode ser solicitado a partir desta segunda-feira (28).

A imagem da fila foi divulgada pela jornalista Lília Camargo.

É a primeira vez que a Caixa libera empréstimo para os cidadãos que estão negativados.

Ao todo são R$ 3 bilhões destinados a essa finalidade.

Pessoas físicas: será liberado para empréstimo um valor de até R$ 1 mil que terá uma taxa de juros a partir de 1,95% ao mês e um parcelamento de 24 meses. A modalidade será permitida também para quem estiver com nome sujo.

Pessoas Jurídicas e MEIs: será liberado para empréstimo um valor de até R$ 3 mil, com taxa de juros a partir de 1,99% ao mês e a possibilidade de parcelamento em até 24 meses.

Como solicitar?

O novo microcrédito poderá ser solicitado por meio do aplicativo Caixa Tem a partir do dia 28 de março e será feita de forma automática, com a análise do pedido em até uma semana.

Para o MEI a possibilidade de contratação nessa primeira etapa será feita diretamente nas agências da Caixa, mas daqui a 45 dias a contratação também estará disponível por meio do Caixa Tem.