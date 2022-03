Carlos Alberto desabafa após perder uma das maiores estrelas da Praça e entrega motivo: “Me beijava”

Carlos Alberto de Nóbrega não guarda segredo quando é pra falar sobre seus aliados e quem já mostrou ingratidão nas chances oferecidas por ele. O apresentador abriu o jogo a alguns dias em relação a Paulinho Gogó, interpretado por Maurício Manfrini.

Desse modo, durante entrevista ao “Inteligência Ltda.”, Carlos Alberto contou que um dos humoristas mais importantes de A Praça é Nossa. E só deixou a atração porque recebeu uma proposta muito boa. Paulinho Gogó recebeu uma proposta para trabalhar em uma série de filmes em uma empresa de streaming por um valor altíssimo.

Além disso, o contratado do SBT ainda falou que o colega sentiu medo de magoá-lo com a novidade, por isso resolveu passar um tempo para fazer a ligação avisando que sairia do programa, mas continuava muito grato pelas oportunidades que teve.

O apresentador sempre comenta sobre os colegas de trabalho que se mostram gratos a ele, por isso que Carlos Alberto recordou uma lembrança de Paulinho com ele. “Ele me beijava e abraça e dizia: ‘eu devo a você’”, revelou.

Aliás, quando Paulinho ligou a esposa de Carlos Alberto, Renata Domingues quem atendeu e passou o telefone para ele depois.

Carlos Alberto de Nóbrega e Paulinho Gogó (Foto: Reprodução)

A loira ficou com medo que Maurício estava sentindo naquele momento e tranquila ela passou o telefone para o amado. “Eu devo tudo a ele, eu consegui comprar isso e aquilo”. Então, Renata respondeu: ‘Fala com ele, ele vai entender‘”.

CARLOS ALBERTO DE NÓBREGA FALA SOBRE APROXIMAÇÃO DELE COM SILVIO SANTOS

“Eu disse: ‘Eu fico como se um filho que saísse de um colégio daqui e fosse para a Harvard ser professor, é o que eu estou sentindo’. Mas estou feliz porque dei a chance dele crescer”, dessa forma, acrescentou.

Além disso, ainda durante a entrevista Carlos Alberto de Nóbrega recordou um momento muito especial com seu chefe Silvio Santos. Ele foi convidado pelo empresário para fazer parte do elenco de apresentadores da emissora.

“Eu ia assinar o contrato na Bandeirantes, que era um salário absurdamente alto (…) ai fui ao aniversário do Silvio e falei pra ele: ’eu vou pra Bandeirantes fazer a Praça, você não quer, fazer no seu canal?’”.