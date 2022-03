Cheia do rio Purus desabriga nove famílias na cidade de Santa Rosa

Não é somente o município de Sena Madureira que enfrenta problemas nesse momento com relação a enchente. Em Santa Rosa do Purus, o nível das águas ultrapassou a cota de alerta e pelo menos nove famílias se encontram em abrigos públicos.

De acordo com Marlon Lopes, representante da Defesa Civil naquele município, o nível do Purus está atualmente em 9,54 metros, sendo que a cota de alerta é de 9 metros. “Após ultrapassar a cota de alerta, foi preciso a retirada dos moradores, pois suas casas foram tomadas pela água. As famílias estão na escola Francisco Rabelo”, disse ele.

Do período da manhã até às 12 horas, foi verificado um sinal de vazante na ordem de 2 centímetros, mesmo assim, o índice pluviométrico continua preocupando as autoridades e os moradores de Santa Rosa.

