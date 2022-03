Classificados para o returno, as equipes do Humaitá e Galvez, líder e vice-líder do grupo B do Campeonato Acreano 2022, respectivamente, fecham na tarde deste sábado (26), às 17h, no estádio Florestão, suas participações no primeiro turno do estadual.

O duelo desse sábado (26) pode servir para os dois técnicos realizarem algumas experiências e testar alguns jogadores que não tiveram muitas oportunidades durante a primeira fase do estadual.