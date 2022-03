Coluna da Beth traz aniversariantes, cliques, novidades da Ótica Moderna e mais; confira

Gleice Feitosa feliz da vida por ingressar na Faculdade de Medicina na Bolívia. Foi assim que ela recebeu os 27 anos. Parabéns e muito sucesso neste novo ciclo!

O caçula do casal Zayra e Auricelio Cunha, Gabriel, fez 22 anos, na última quarta-feira. Ganhou jantar surpresa da família. Na foto os pais, o tio Yago, eu, e a irmã Andressa.

Happy Bistday!!!

Os bem vividos 45 anos de Railda Honorato foi comemorado com estilo e surpresa no condomínio onde mora no último sábado. Na foto, o marido Alfredo e a filha Alessandra. Parabéns, querida!

O designer e decorador Roberto Maia foi aniversariante do dia 26. Vida longa cheia de realizações.

Bill Gates foi a um restaurante junto com a esposa e filhos, duas meninas e um garoto. Eles sentaram em mesas diferentes, mas foram atendidos pelo mesmo garçom. Depois de pedir a conta, Bill deixou uma gorjeta de U$ 5 dólares. O garçom fez uma cara estranha e que chamou a atenção de Bill, que perguntou: – O que houve?

O garçom respondeu: – Eu acho um pouco estranho, pois seus filhos me deram U$ 300 de gorjeta e você, sendo o homem mais rico do mundo, me deu apenas U$ 5.

Bill sorriu e falou: – Eles são filhos do homem mais rico do mundo, eu sou filho de um lenhador.

Para pensar numa hora dessas: daqui a 20 ou 30 anos, se não houver guerra atômica, saberemos mais sobre quem fez o quê nesta guerra da Ucrânia.

Por que Julian Assange é prisioneiro, de um modo ou de outro, há mais de 10 anos? The New York Times, The Guardian, Der Spiegel, Le Monde e El País publicaram em 2010 extratos de documentos do governo dos Estados Unidos obtidos por WikiLeaks, que era dirigido por Assange.

Eram dados que permitiam uma percepção das atividades internacionais do Estado americano como não se tinham desde que Daniel Ellsberg entregou os Pentagon Papers à imprensa em 1971. Por que, enquanto Ellsberg é festejado como “santo dos vazamentos”, Assange está preso?

Os documentos obtidos por WikiLeaks apenas confirmaram o que repórteres suspeitavam ou sabiam, mas não podiam provar, sobre as ações dos Estados Unidos no Iraque e no Afeganistão. Como não podiam prender os donos e responsáveis pelo The New York Times e os outros jornais, prenderam Julian Assange. Há muito mais detalhes nessa história toda, mas o cerne é esse. E mais: não é fato que o vazamento de documentos classificados por WikiLeaks pôs em risco a vida de agentes dos Estados Unidos no Iraque e no Afeganistão. Por isso eu apoio ao movimento internacional pela liberdade de Julian Assange. (Mais detalhes em Patrick Cockburn, “Julian Assange in Limbo”. London Review of Books, 18 de junho de 2020).

A linda ex-modelo acreana, Daniela Cezar, com seus dois príncipes inspirando amor e esperança nestes tempos sombrios.

On Line

*Localizado ao lado do Terminal Urbano, o Posto Líder está sob nova direção. Bons ventos!

*Com o preço da cenoura nas alturas não deu para alimentar bem o Coelhinho da Páscoa, os ovos de Páscoa estão com os preços absurdamente abusivos.

O jeito será finalmente prestigiar os ovos de páscoa caseiros ou artesanais, que são uma delícia, e fazer a moeda circular internamente.

Deixar as consideradas grandes marcas mofarem nas prateleiras até baixarem os preços, significa!

*No Ritmo do Coração foi o grande vencedor do Oscar 2022, em noite marcada pelo ganhador Will Smith dando soco em um dos apresentadores.

A agressão foi motivada pelo comediante Chris Rock comparar o penteado de Jada, esposa do ganhador do Oscar, ao da personagem G.I. Jane, que raspou o cabelo por entrar na Marinha, interpretada por Demi Moree em “Até o limite da honra” em 1997. Jada Pinkett Smith faz tratamento contra alopecia, uma doença autoimune que causa calvície.

Soco muito bem dado!!!

*Em meio à pandemia que segue, pessoas morrendo ainda por causa da Covid, guerra, ameaça de bomba nuclear pelos loucos, que se consideram donos do mundo. Desemprego, fome, miséria, por que realizar Festival de Música num país em desespero?

Qual o propósito?

Só raciocinar!!!

*Tenho medo SIM, deste cenário sendo desenhado por dois maiores portadores de armas bélicas do mundo.

*O pessoal da esquerda reagindo à chegada do Geraldo Alkmim.

– Vamos engolir esse chuchu?

– Sim

– Estamos felizes?

– Não!

– Vamos fazer pelo companheiro pra voltarmos a passear na Disney?

– Oh, yes!

*Quem está indeciso (a) sobre o voto para presidente em outubro? Sem tumulto! Porém, depende.

*”Quando deixarmos de ter esperança é melhor apagar o arco-iris.”

Mário Lago

MANEIRAS DE DIZER AS COISAS

Uma sábia e conhecida anedota árabe diz que, certa feita, um sultão sonhou que havia perdido todos os dentes. Logo que despertou, mandou chamar um adivinho para que interprestasse o sonho.

Que desgraça, senhor! Exclamou o adivinho. Cada dente caído representa a perda de um parente de vossa majestade.

– Mas que insolente – gritou o sultão, enfurecido. Como te atreves a dizer-me semelhante coisa? Fora daqui!

Chamou os guardas e ordenou que lhe dessem cem açoites. Mandou que trouxessem outro adivinho e contou sobre o sonho.

Este, após ouvir o sultão e com atenção, disse-lhe: excelso senhor! Grande felicidade vos está reservada. O sonho significa que haveis de sobreviver a todos os vossos parentes.

A fisionomia do sultão iluminou -se num sorriso e ele mandou dar 100 moedas de ouro ao segundo adivinho. E quando este saía do palácio, um dos cortesões disse-lhe admirado: não é possível!

A interpretação que você fez foi a mesma que o seu colega havia feito. Não entendo porque ao primeiro ele pagou com cem açoites e a você com cem moedas de ouro.

Lembra-te meu amigo – respondeu o adivinho – que tudo depende da maneira de dizer… um dos grandes desafios da humanidade é aprender a arte de comunicar-se. Da comunicação, depende, muitas vezes, a felicidade ou a desgraça, paz ou a guerra.

Beth Passos

Jornalista