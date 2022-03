Com 23 anos de carreira, cantor acreano que participou do Ídolos pretende ir a outros programas nacionais

Intérprete de cantores de renome da música brasileira, o cantor acreano Kadu Oliveira, 41 anos, acumula diversas experiências como participações em programas, apresentações em bares, restaurantes e Pub’s e CD’s gravados.

Carlos Eduardo Oliveira da Cruz, o Kadu Oliveira, é cantor, compositor, escritor, com 23 anos de carreira. Gravou um de seus discos durante a estadia em Manaus, com produção e direção artística de Edson de Valle. Além disso, participou do programa Ídolos, da Rede Record, na etapa Rio de Janeiro, e também fez apresentações no Cariocando, no Catete, e Acaso’s, na Lapa.

De acordo com Kadu, a carreira de cantor profissional iniciou em 1999. “Desde pequeno tenho contato com a arte, tenho uma fita cassete cantando com 12 anos, tinha até outras coisas mais jovem, foram se perdendo com o tempo, mas tenho aqui essa fita com minha voz de 12 anos até hoje”, conta.

O último projeto desenvolvido pelo artista foi Brasilidades – Crooner em 2022, que surgiu da vontade de resgatar canções populares nacionais de quatro décadas do século XX: dos anos 60 aos anos 90. “Esse projeto enfatiza a personalidade ‘Crooner’, termo que surgiu nos Estados Unidos e expressada nacionalmente por Milton Nascimento, Wilson Simonal, J. Alf, Emílio Santiago e outros”, diz.

Kadu também fez tributos a artistas brasileiros como o Especial Tim Maia (2014), no Casarão), Tributo a Emílio Santiago (2015) no Café Com Poesia, Fábio Jr (2015), no JB Grill, Tributo à Milton Nascimento (2016), no Teatro de Arena do Sesc, Especial Fábio Jr & José Augusto (2021), na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), além de trabalhos especiais, como no show “Soul Nacional”, em 2012 no Parque da Maternidade, e o show “Alma Brasileira”, em 2015, no Loft, ambos com pauta voltada ao estilo Soul e Black Music Nacional. Em 2019, o projeto “O Acre Tem Bossa”, realizado com apoio do Sesc, onde interpretou clássicos da Bossa Nova.

Além de diversos projetos que participou, o cantor acreano também recebeu o Prêmio Garibaldi Brasil, da Prefeitura de Rio Branco, em dezembro de 2020, no Parque Capitão Ciríaco.

O cantor afirma que pretende participar de outros programas de talentos de nível nacional como The Voice Brasil, da Rede Globo e Canta Comigo, da Rede Record/Netflix. “Tenho novos projetos, tanto daqui, a partir das leis de incentivo à cultura do estado e do município, quanto me apresentar fora em programas deste tipo, ou até mesmo visitando amigos que moram em Curitiba, Rio de Janeiro, Espírito Santo, etc”, conta.