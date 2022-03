Covid: Rio é a primeira capital a liberar o uso total de máscaras

A Prefeitura do Rio de Janeiro liberou totalmente o uso de máscaras na cidade, em locais abertos e fechados. A decisão veio após reunião do Comitê Científico do município, na manhã desta segunda-feira (7/3). A medida passa a valer nesta tarde, quando será publicada no Diário Oficial Extra, anunciado pelo prefeito Eduardo Paes.

As máscaras já estavam liberadas em locais abertos desde outubro de 2021, mas, em ambientes fechados, seu uso permanecia obrigatório. O secretário de Saúde, Daniel Soranz, anunciou a desobrigação da proteção e justificou que os números de casos graves e internações de Covid-19 estão em constante queda.

“Considerando o panorama epidemiológico que temos atualmente, a menor taxa de Covid desde o começo da pandemia, nosso Comitê Científico pode recomendar a desobrigação do uso de máscaras na cidade. Os indicadores dão muita segurança para essa medida, temos muita segurança para desobrigar”, afirmou o secretário em entrevista coletiva nesta manhã.

A exigência do passaporte vacinal, entretanto, será mantida. Atualmente, o panorama epidemiológico na cidade mostra que o Rio tem a menor taxa de Covid-19 desde o começo da pandemia, assim como o números de transmissão. Já o índice de internações é de menos de 1%. Hoje, de cada 100 pessoas que fazem teste, menos de 5% dão positivo.

A prefeitura já havia comunicado uma possível liberação desde a última semana. A reunião estava marcada para o dia 14, mas, a pedido do prefeito, Eduardo Paes, foi antecipada para a manhã desta segunda. A recomendação é que pessoas não vacinadas, com imunossupressão e com comorbidades façam uso do acessório de proteção.

“A gente ainda recomenda que pessoas que tenham imunossupressão, comorbidades e não vacinados continuem usando máscaras. Pessoas com sintomas respiratórios devem seguir com o uso de máscaras também”, disse Soranz.

