De top, Simone Mendes usa look com barriga de fora e troca beijos com Kaká Diniz em festa de Gkay

Géssica Kayane realizou um evento para lançar sua nova marca de roupas, “Gkay by Gkay”, em São Paulo (SP) nesta segunda-feira (14). Simone Mendes e Kaká Diniz conferiram o desfile de apresentação oficial da marca, com modelos e famosos, shows e atrações surpresas.

De top metalizado transparente, Simone deixou parte da barriga à mostra e exibiu o corpo mais magro, conquistado com treinos e dieta, em look composto por calça de alfaiataria e cinto com bolsa da Prada. Sem se importar com a presença dos fotógrafos, a cantora e o marido trocaram beijos no evento.

Outros nomes conhecidos do público como Gabi Martins, Tierry, Lipe Ribeiro, Mileide Mihaile, MC Rebecca, João Guilherme, Rico Melquiades, Bil Araújo e Erika Schneider estiveram por lá. Os convidados participaram de uma versão reduzida da Farofa da Gkay.

A Farofinha contou com apresentações de Pedro Sampaio, Léo Santana, Dilsinho, Matuê, Nattan, Matheus Fernandes e DJ GBR.

GKAY COMEMORA NOVA REALIZAÇÃO DA CARREIRA

Gyka by Gkay traz variedade de peças e estampas. Com vasta experiência no mundo da moda, Felipe Dutra comemorou a nova parceria. “A Gkay participou de todo o processo de criação e fabricação. Além de apresentar o que ela gosta de conceito de moda, visamos abranger público com diferentes estilos de looks”, explicou o co-founder da marca.

Gkay celebrou mais uma realização na carreira. “Eu ainda nem acredito que as pessoas vão poder usar minha própria marca de roupas! É um sonho vestir, do meu jeitinho, quem se identifica comigo. Todo processo de criação foi maravilhoso e as peças feitas com muito amor e dedicação do nosso time”, garantiu a atriz ao colunista Leo Dias.