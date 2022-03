Deputado confirma pré-candidatura de Ney Amorim ao Governo e diz que político está à frente de Gladson nas pesquisas

O deputado disse também que fez uma pesquisa interna do partido e garante que Ney Amorim é visto como o novo e está à frente até mesmo do atual governador Galdson Cameli, que vem para reeleição.

“É uma exigência da Nacional e se depender de mim e do partido aqui no Acre ele é o candidato”, diz Almeida. Ao mesmo tempo que fez o anúncio oficial, o deputado diz que não teve autorização de Amorim para fazê-lo.

Ney é presidente do Podemos no Estado e sua pré-candidatura já havia sido ventilada, sendo agora confirmada pelo parlamentar.

O deputado estadual Neném Almeida (Podemos) lançou nesta terça-feira (8), durante discurso na tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), a pré-candidatura de Ney Amorim para o Governo do Acre neste ano de 2022.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!