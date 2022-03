Dia “D” de vacinação contra Covid-19 segue até às 17h deste sábado em 18 pontos na capital

A vacinação contra Covid-19 em Rio Branco prossegue neste sábado (12), das 8h às 17h em pelo menos 18 pontos fixos pela capital.

A ação deste sábado faz parte do Dia “D” contra a Covid-19 para que adultos e, principalmente, crianças, recebam as doses do imunizante.

LEIA: Rio Branco anuncia Dia “D” de imunização infantil contra Covid-19 para aumentar cobertura vacinal

Inclusive, em coletiva de imprensa realizada na última segunda-feira (12), a coordenadora da Vigilância do município, Socorro Martins, falou que de 49 mil crianças que já deveriam ter tomado o imunizante, apenas 12 mil compareceram às Unidades Básicas de Saúde (UBS). Isto corresponde a, aproximadamente, 21% do público-alvo.

“A expectativa era de que pelo menos 80% do público fosse vacinado neste período de dois meses, mas não chegamos nem perto disso”, falou na ocasião.

A dose de reforço da Janssen também está disponível, mas apenas para quem tomou a primeira dose do mesmo imunizante há dois meses ou mais.

Para tomar a dose do imunizante, é preciso comparecer a uma Unidade de Referência em Atenção Primária (Urap), Unidades de Saúde da Família (USF) ou em outros pontos disponibilizados, munidos de carteira de identidade, carteira de vacinação e cartão do SUS. Se for menor de idade, é preciso estar acompanhado dos pais ou responsáveis.

Vale ressaltar que somente imunossuprimidos, ou seja, pessoas com baixa imunidade, com mais de 28 dias de vacinados, profissionais da saúde e pessoas com mais de 18 anos que já tenham completado quatro meses desde a segunda dose estão aptos a tomar a dose de reforço.

Para o reforço da Janssen, por sua vez, é preciso comparecer à Urap Vila Ivonete.

Confira abaixo os pontos de vacinação: