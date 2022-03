Dybala não chega a acordo e vai deixar a Juventus no meio do ano

Uma reunião de mais de duas horas definiu que Paulo Dybala não seguirá na Juventus. Representantes do jogador e cartolas do clube de Turim tentaram um acordo, mas o futuro do atacante argentino será longe da Velha Senhora.

O contrato do jogador de 28 anos termina em 30 de junho e esta parecia ser a última chance de ambas as partes chegarem a um acordo.

O atual capitão do time não aceitou os valores e a duração do contrato oferecido pela direção do clube que teria oferecido ao jogador uma renovação com valores girando em torno de sete milhões de euros por temporada, valor abaixo dos 7,4 milhões atuais, e por três anos, quando o jogador gostaria de quatro.

Esse valor já foi ajustado para baixo, uma vez que o acordo inicial, em outubro de 2021, era de oito milhões de base e mais dois possíveis por bônus.

Esse acordo foi rompido pelo próprio clube antes do final do ano e aí começou o litígio que parece ter terminado com o rompimento definitivo das negociações.

Na Juve desde 2015, Dybala disputou até o momento 283 jogos oficiais pelo time italiano, marcou 113 gols e deu 48 assistências. Já na atual temporada foram 29 partidas, 13 gols e cinco assistências.

Clubes como Inter de Milão, Tottenham, Barcelona e o Atlético de Madrid estariam de olho no argentino que apesar de estar nas últimas convocações do técnico Lionel Scaloni, ainda não é nome certo entre o selecionado que vai defender os hermanos na Copa do Mundo do Catar.