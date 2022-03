Em Cruzeiro do Sul, Polícia Civil prende investigado por estupro de vulnerável

A Polícia Civil de Cruzeiro do Sul deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva em desfavor de R. N. B. de S., de 54 anos, suspeito da prática de crime de estupro de vulnerável, na manhã da última segunda-feira (28).

A prisão foi efetuada por policiais lotados na Delegacia de Atendimento à Mulher e Proteção à Criança e ao Adolescente de Cruzeiro do Sul (DEMPCA). O preso é investigado pela prática delituosa tendo como vítima uma criança de 11 anos. A genitora da vítima convivia com o filho do suspeito. A vítima foi ouvida pela autoridade policial e disse ter sido abusado sexualmente pelo pai do seu padrasto.

O crime ocorreu na zona rural de Cruzeiro do Sul, em uma colônia localizada próximo a sede do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre). A vítima, após ser ouvida pelo delegado, foi encaminhada ao Creas para acompanhamento além de ter sido submetida a exames periciais devidos.

O suspeito foi encaminhado ao Presídio Manoel Neri para os procedimentos de praxe e colocado à disposição da justiça.