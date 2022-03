Em despedida, Brasil goleia o Chile no Maracanã em noite de afirmação de Vini Jr. e redenção de Neymar

Na última apresentação em solo nacional antes da Copa do Mundo, o Brasil venceu o Chile por 4 a 0 em um Maracanã lotado, com direito a redenção para Neymar e afirmação para o jovem Vini Jr.

O encaixe levou algum tempo, mas o quarteto mágico que foi novidade no ataque organizado por Tite disse a que veio. Ao lado de Antony e Paquetá, Neymar e Vini foram os grandes protagonistas da seleção no reencontro com a torcida carioca, um gol para cada um. Philippe Coutinho e Richarlison completaram.

Foi a primeira vez que Vini Jr, hoje jogador do Real Madrid, balançou as redes pelo Brasil, depois de 12 partidas, quatro como titular.

Menos aplaudido apenas que Neymar antes de a bola rolar, o cria do Flamengo se transformou na grande atração para as arquibancadas ao lado do camisa 10. E teve papel importante contra uma defesa muito fechada.

Já Neymar, que abriu o placar de pênalti, viveu noite de muito apoio e conexão com os torcedores após eliminação do PSG na Liga dos Campeões. Interagiu, brigou, dançou e conduziu o Brasil a mais uma vitória nas Eliminatórias cuja classificação já está garantida.

Na próxima semana, o Brasil encara a Bolívia, na altitude de La Paz, sem Neymar, suspenso.