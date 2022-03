Em meio à enchente, homem arma rede em árvores no Rio Acre e viraliza: “Não é em Jeri… é no Acre”

Que o acreano tem um humor ‘diferenciado’ ninguém discorda. Prova disso, neste fim de semana circulou na internet a foto do Elias Jorge, de 43 anos, que viralizou ao armar uma rede em árvores que estavam com parte dentro da água do Rio Acre, no bairro da Base, que está alagado.

Elias foi fotografado deitado na rede e com uma vara de pesca, para completar o “combo relaxamento”.

Elias reproduziu um dos pontos turísticos de Jericoacoara, no Ceará, destino muito frequentado por acreanos que tem como atração redes dentro do mar que rendem cliques admiráveis. O Acre também tem seu valor e o Elias pode provar:

Em pouco mais de 24h, a publicação no Facebook de Elias já tem mais de 120 compartilhamentos.