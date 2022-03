Em programação especial, Fricarnes promove Sabadão do Samba com artistas locais

A steakhouse e boutique de carnes Fricarnes, em Rio Branco, promove neste sábado (26) um evento para lá de especial: trata-se do Sabadão do Samba, que promete agitar aqueles que curtem um chopp gelado e um bom gingado no pé.

A programação, segundo Júnior Araújo, que é diretor da Fricarnes, começa sempre a partir das 16 horas com a presença de vários artistas locais. Hoje, por exemplo, a atração musical fica por conta da Juventude do Samba, que trará os maiores sucessos do gênero ao vivo.

O local, que fica na rua Silvestre Coelho n°: 290, e que conta com amplo espaço e climatização, oferece o conforto necessário para aqueles que querem “sabadar” no mais alto estilo. Para esta semana, o chopp Brahma custa apenas R$10,99.

“O cliente também pode escolher o corte da carne na boutique, assamos no restaurante e também temos uma variedade de petiscos, trazendo o que temos de melhor na região”, explicou.