Em Rio Branco, Cine Araújo faz sessão especial para pessoas autistas; saiba mais

Em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, o Cine Araújo – Multiplex Via Verde Shopping realiza uma sessão especial para autistas, com o filme “Epa! Cadê o Noé? 2”, adaptado para esse público.

De acordo com a gerente do Cine Araújo em Rio Branco Deuzirene Neri, a sessão especial é um incentivo para aqueles que não conhecem, passarem a conhecer, além de ser comemorativa em alusão ao dia 2 de abril.

Segundo a divulgação do estabelecimento, alguns parâmetros foram alterados para melhorar a experiência desse público, como a retirada de propagandas e trailers antes da exibição do filme, além do ajuste de volume estará entre 3.0 e 3.5, as luzes se manterão acesas durante toda exibição, além das portas abertas, permitindo a livre circulação do público da sessão e a temperatura mínima de 22ºC.

Dia Mundial de Conscientização do Autismo

A data foi criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) no ano de 2007 e foi escolhida com o objetivo de levar informação à população sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), além de reduzir a discriminação e o preconceito contra os indivíduos que apresentam o transtorno.