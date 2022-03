Em Rio Branco, homens são presos por suposto envolvimento em morte de jovem de 23 anos

A Polícia Civil prendeu na manhã desta quarta-feira (16), dois investigados pela pratica de homicídio a um jovem de 23 anos em Rio Branco no ano passado. Os homens, identificados por W. de O. C. e A.A.S., ambos de 20 anos, foram presos por força de mandado de prisão em endereços localizados no bairro Boa União, na região da Baixada da Sobral.

RELEMBRE O CASO: Jovem de 23 anos é ferido a tiros em distribuidora na Baixada da Sobral

Os presos são investigados pelo homicídio de Willian da Silva Mendonça, de 23 anos, que foi morto em 17 de setembro de 2021 no bairro Bahia, em Rio Branco. Na ocasião, a vítima estava em uma distribuidora de bebidas com outra pessoa quando foi surpreendida pelos acusados que chegaram em bicicletas e efetuaram vários disparos com uma arma de fogo.

As pessoas que transitavam pelo local até chegaram a acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que após prestar os primeiros atendimentos, levaram Willian ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado gravíssimo. Na época, os médicos do Samu afirmaram que um dos tiros havia acertado o pescoço da vítima e rompeu a veia jugular. O jovem acabou não resistindo aos ferimentos.

A investigação, que foi realizada pela equipe de agentes da 1ª Regional de Policia Civil, conseguiu identificar os autores, o local onde eles se encontravam, além das provas que na época, estavam sendo coletadas pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Munidos destes elementos, eles conseguiram concluir o inquérito e comprovar que os suspeitos estavam envolvidos no crime.

Os presos foram conduzidos à delegacia para os procedimentos cabíveis e, em seguida, colocados à disposição da justiça.

*Com informações da assessoria de comunicação da Polícia Civil/AC