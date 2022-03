Energisa reforça atuação em locais afetados pela cheia no Acre 

Ele orienta que os próprios moradores podem tomar as primeiras medidas de segurança. “Caso a água já esteja próxima de tomadas, é necessário efetuar o desligamento do disjuntor. Não se deve utilizar equipamentos elétricos e nem manusear bomba d´água. São pequenas ações que evitam acidentes maiores”, finaliza Anderson Rodrigues.

A Energisa realiza o monitoramento em tempo real e está em contato constante com a Defesa Civil das regiões mais afetadas. Até o momento, mais de 1.103 unidades consumidoras estão em locais alagados e tiveram a energia desligada para evitar acidentes, como choque elétrico, sendo 1027 desligados no município de Tarauacá, 17 em Feijó e 59 em Cruzeiro do Sul.

Desde o início da semana, os munícipios de Tarauacá, Cruzeiro do Sul e Feijó têm sido afetados pelas cheias dos rios que já desabrigaram centenas de famílias. Com a elevação do nível da água, a rede de energia precisou ser desativada em locais específicos por medida de segurança.

