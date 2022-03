“Enquanto a Rússia guerreia contra a Ucrânia, nós construímos pontes”, diz Gladson

O governador Gladson Cameli aproveitou a sua agenda em Sena Madureira, nesta sexta-feira (24), para dar entrevista a Rádio Difusora AM, do Sistema Público de Comunicação.

Na ocasião, o governador do Estado disse que se sente realizado com a assinatura da ordem de serviço da construção da ponte do Segundo Distrito da cidade, que será iniciada nos próximos dias e entregue em até 18 meses.

O gestor também falou sobre sua união com o prefeito Mazinho Serafim e disse que o “diálogo é sempre o melhor para a população”. Para exemplificar, ele lembrou da guerra da Rússia contra a Ucrânia – um dos episódios mais comentados pela mídia, recentemente.

“A união é a coisa mais importante que nós temos a oferecer para a população. Enquanto a Rússia guerreia contra a Ucrânia, por exemplo, estamos construindo pontes e pensando no bem estar de quem nos elegeu”, destacou o chefe do executivo.

A reconciliação do governador com o prefeito Mazinho Serafim foi uma das questões mais destacadas durante a solenidade de assinatura da ordem de serviço, que foi realizada na Feira Livre dos Colonos e contou com a participação de dezenas de autoridades.