Enxurrada leva réguas que identificam nível do rio em Sena, e Defesa Civil não consegue fazer medição

A forte e prolongada chuva que atingiu o município de Sena Madureira nesta segunda-feira (7) fez com o que o rio Iaco voltasse a encher. Contudo, a Defesa Civil não consegue afirmar com precisão o nível das águas, visto que, as réguas utilizadas na medição diária foram levadas pela enchente e vazante do rio.

Carlos Dávila, representante da Defesa Civil em Sena, disse que já comunicou o caso à Agência Nacional de Águas (ANA). “Devido o forte inverno, passa muito balseiro, então, perdemos as réguas. Fiz o comunicado e a resposta é que a Agência irá rastrear os técnicos para encaminhá-los à Sena Madureira. Só eles podem resolver o problema. Por enquanto, não tem como saber com exatidão o nível do rio. A olho nu, percebemos que encheu de ontem para hoje”, confirmou.

Geralmente, quando ocorre esse tipo de situação, a Defesa Civil recorre ao PCD, um equipamento eletrônico instalado acima da ponte José Nogueira Sobrinho, em Sena, mas o recurso está com defeito, inviabilizando a medição do rio.