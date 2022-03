“Espero que reconheçam”, diz Gladson sobre movimentos grevistas após conceder reajuste

Durante anúncio do reajuste de 5,42% para os servidores públicos ativos e inativos do Estado, o governador Gladson Cameli disse nesta sexta-feira (11) que espera o reconhecimento por parte dos movimentos grevistas – especialmente da Saúde – do esforço que sua equipe tem feito para atender as categorias.

“Estamos fazendo tudo o que é possível para valorizar os nossos servidores. Quanto aos movimentos grevistas, espero que reconheçam o nosso esforço. Não é da noite para o dia que estão acontecendo, mas estão acontecendo”, afirmou o chefe do executivo.

A greve da Sáude foi deflagrada na última terça-feira (8) e ganhou o apoio dos sindicatos dos Médicos do Acre (Sindmed), dos Trabalhadores em Saúde (Sinteac), dos Odontologistas do Estado (Sinodonto), dos Farmacêuticos (Sindifac), dos Profissionais Auxiliares e Técnicos de Enfermagem e Enfermeiros (Spate), dos Condutores de Ambulância (Sindconam), dos Enfermeiros do Estado do Acre (SEE/AC) e do dos Biomédicos (Sinbiome).

Apenas os serviços essenciais seguem sendo oferecidos à população. Estão paralisadas as consultas, exames e parte das cirurgias nas unidades de saúde de todo o Estado.

Gladson disse que sua equipe segue dialogando com as categorias e que o executivo tem feito o que está dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

“Reconhecemos os direitos e as lutas, mas estamos fazendo o possível, dentro do que está previsto na LRF. Nossas equipes estão se empenhando, dialogando com as categorias, etc.”, finalizou.

Para a Saúde, o governador deu, além do reajuste, um auxílio de R$ 400 até o final de dezembro.