Esposa de Luciano se choca após marido se assumir: “Eu não acredito”

Mesmo levando uma vida discreta e fugindo de confusão, Luciano Camargo, um dos maiores cantores do sertanejo nacional, não consegue ficar longe dos holofotes.

Luciano é casado com Flávia Camargo há mais de 18 anos, e juntos, eles são pais das gêmeas Isabella e Helena. O famoso ainda tem outros dois filhos de relacionamentos anteriores.

Porém, antes do atual casamento de Luciano, ele foi casado com Cleo Loyola, primeira esposa e mãe de Wesley Camargo, e também com Mariana Costa, mãe de Nathan Camargo.

Luciano é muito feliz no relacionamento com Flávia e ele sempre se declara e compartilha fotos e vídeos da amada nas redes sociais. Sendo assim, na última segunda-feira (28), ele postou em seu Instagram um vídeo que fez a esposa se surpreender.