Cheia: Estado decreta situação de emergência em seis municípios do AC

O governador Gladson Cameli decretou nesta sexta-feira (25), na edição do Diário Oficial do Estado (DOE), situação de emergência em seis municípios do Acre por conta das inundações causadas pela cheia dos rios.

As cidades são Feijó, Tarauacá, Sena Madureira, Santa Rosa do Purus, Jordão e Cruzeiro do Sul. Nas regiões, os afluentes já transbordaram e atingiram dezenas de famílias, que estão desabrigadas.

O executivo leva em consideração os dados do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) que apontam para um prognóstico desfavorável para o trimestre fevereiro, março e abril de 2022. “A chuva deverá ficar acima dos padrões climatológicos”.

“Fica decretada Situação de Emergência nas áreas afetadas pelas inundações dos municípios de Feijó, Tarauacá, Sena Madureira, Santa Rosa do Purus, Jordão e Cruzeiro do Sul, em virtude da ocorrência de desastre classificado e codificado como inundação – 1.2.1.0.0 (COBRADE), conforme a Portaria N° 260, de 02 de fevereiro de 2022”, diz um trecho.

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC) fica constituída como unidade gestora orçamentária, podendo ordenar despesas atinentes a créditos abertos para atender atividades de Defesa Civil, bem como movimentar contas bancárias ou fundos específicos.