Evento do PSB reúne Jorge Viana, Petecão e Jenilson; petista defende aliança em 2022

Os três principais adversários do governador Gladson Cameli nas eleições de 2022 se encontraram neste sábado (26) durante o Congresso Estadual do Partido Socialista Brasileiro (PSB), que aconteceu no Hotel Nobile Suítes, em Rio Branco.

Jorge Viana (PT), Sérgio Petecão (PSD) e Jenilson Leite (PSB) chegaram a conversar por alguns minutos antes do início do evento.

Na ocasião, quando questionados sobre a possibilidade de formarem uma aliança contra à candidatura de Cameli, Jorge Viana foi o mais enfático entre os três.

“Meus colegas já decidiram que irão concorrer ao governo em 2022 e nosso partido está definido os rumos. O fato é que eu sempre defendi uma aliança e a criação de uma frente para defender os interesses dos acreanos e lutar pelo desenvolvimento do nosso Estado. Foi assim com a Frente Popular e será em toda minha vida política”, destacou o petista.

“Respeito a decisão de todos porque conheço a história de cada um e guardo por eles uma profunda admiração”, continuou.

JV disse que ainda não bateu o martelo sobre sua possível pré-candidatura ao governo, mas disse que o PT está tratando do assunto.

Petecão argumentou que o diálogo é a melhor forma de manter saudáveis as relações no mundo da política.

“O fato de meus colegas serem candidatos não muda em nada a nossa relação. O diálogo sempre foi o caminho ideal. Militei na frente popular como quase todos os políticos desse Estado e o meu problema não é se o governo tem ou não tem petista – já que existem muitas pessoas competentes no PT -, mas com a corrupção e com tudo o que já vimos até aqui”, salientou.

O anfitrião do encontro, o deputado Jenilson Leite, não falou sobre uma possível aliança entre os três políticos, mas defendeu que o PSB está construindo chapas com nomes importantes para lutar pelo resgate do bem estar da população. Na ocasião, ele disse que sua pré-candidatura ao governo está mantida.

“Estamos construindo alianças e boas chapas para proporcionar o melhor à nossa população acreana, oferecer uma política do bem estar. A nossa pré-candidatura ao governo está mantida”, explicou.

“Não podemos ter medo de falar de renovação e mudança, porque é isso que o nosso povo está esperando de nós”, finalizou.

Lideranças de diversas outras siglas como PV, PSD, Avante, PSOL PT e PDT marcaram presença no congresso.