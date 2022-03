Ex-BBB alega ter sido furtada por ex-marido e aciona polícia; entenda!

A ex-BBB20 Ivy Moraes registrou um boletim de ocorrência contra o seu ex-marido, Rogério Fernandes, na última terça-feira (22/3), por ele ter feito saques em uma conta conjunta que possuíam antes do divórcio. Segundo a queixa-crime feita pela famosa, o montante de R$ 17.171,00 foi furtado.

Ivy, que chegou à semifinal do Big Brother Brasil em 2020, recebeu a quantia de dezessete mil cento e setenta e um reais por ter realizado trabalhos de publiposts para uma empresa no início deste mês, e não havia percebido ainda que teria sido furtada. Após consulta com o banco, a digital influencer constatou que Rogério, seu ex-marido, sacou R$ 12.500 no dia (11/3) e depois mais R$ 4.671 no dia (17/3).

A ex-BBB afirma que essa conta conjunta estava inativa desde 2021 e que somente não conseguiu encerrá-la, pois o seu ex-marido se nega a assinar os documentos necessários para que isso aconteça. Ela conta ainda que assim que descobriu ter sido furtada, a caminho da delegacia, telefonou para Rogério mas o mesmo se recusou a devolver o dinheiro dela.