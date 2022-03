Ex-esposa de Leonardo entrega diferença entre o filho e Zé Felipe e detona relação: “Infernizaram”

A ex-mulher do cantor sertanejo Leonardo, diferente de Poliana Rocha, não está tanto na mídia. Sendo assim, Liz Vargas, mãe de Matheus Vargas, abriu o coração para falar do filho. Em suma, a famosa afirmou que mesmo sendo filho do músico, o tratamento com o herdeiro não é lá essas coisas.

Os dois se conheceram em 1998, e tiveram um breve relacionamento. Além disso, vale relembrar que Matheus Vargas, é apenas um mês mais jovem do que Zé Felipe. Em resumo, Leonardo traiu Poliana com Liz.

Inclusive, atualmente, Liz trabalha como terapeuta de imagem. No entanto, ela falou sobre como é frustrante para Matheus Vargas, de 24 anos, em seguir uma carreira na música, mesmo sendo filho de Leonardo.

“Ele cresceu nesse ambiente, não teve jeito. Começou muito cedo e se frustrou muito cedo. Não é fácil entrar nesse mercado da música. Eu, na verdade, sinto uma culpinha lá no fundo porque sempre fui contra. Nunca quis que ele cantasse. É muito perrengue se você não tem uns milhões para investir, para segurar essa barra. Mas Matheus gosta. Ele se formou, é publicitário, porque sempre fiz questão que ele estudasse. Ele ama cantar, mas hoje tem na cabeça que a música é um hobby. Se algum dia rolar…”, confessou.

Dessa maneira, seguindo o desabafo, Liz afirmou que Matheus vive uma realidade diferente de Zé Felipe e João Guilherme, outros filhos de Leonardo. “A realidade é outra. São realidades diferentes por mais que sejam filhos do mesmo pai. São coisas diferentes”, completou ela, sem dar muitos detalhes.

Liz fala sobre relação com Leonardo

Por fim, mesmo assim, Liz garante que sempre se deu bem com Leonardo, independente de qualquer coisa.

“É claro que as pessoas infernizaram muito a minha vida, infernizam até hoje. Mas aprendi a lidar com isso. É um assunto sagrado para mim. Tenho uma excelente relação com o pai do Matheus e nada nunca mudou. Gosto de me manter na minha. Mesmo quando escuto e vejo barbaridades, e vejo muitas, não me preocupo com isso porque é uma coisa que já passou e tenho respeito por todos os envolvidos”, finalizou Liz.