Ex-petista, Lourival Marques bate o martelo e anuncia sua filiação ao MDB

O ex-deputado estadual, Lourival Marques que já participou do parlamento e da gestão do partido do qual foi filiado, agora pretende disputar novamente uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac).

Após anunciar sua desfiliação do partido que fez parte, outras agremiações políticas o procuraram e na ansiedade em tê-lo até cometeram a gafe de anunciar sua candidatura sem ter confirmado sua filiação.

O pré-candidato a deputado estadual atendeu a todos os convites para dialogar e tentar convence-lo a ingressar nos seus partidos. Lourival após ouvir todos os convites, buscou dialogar com suas bases e definiu o caminho que irão traçar na disputa eleitoral de 2022.

“Após ouvir todos os convites e avaliar os cenários que se configuram por conta da federação entre os partidos, conversamos com nossos apoiadores e definimos que a disputa a Aleac será pelo MDB. O que reforçou a decisão, foi o histórico de família, quando recordo que meu pai foi prefeito pelo MDB, agora caminharemos com a turma de deputado Flaviano Melo”, informou Lourival.

Marques após bater o martelo com seus conselheiros, fez contato com todas as lideranças partidárias para agradecer ao convite e comunicar sua decisão. O ato de filiação deverá ocorrer ainda esse semana para o fechamento da chapa.